Валенсия, Испания, , 08:17 — REGNUM «Леванте» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

«Атлетико» дважды выходил вперёд благодаря голам нападающих Антуана Гризманна и Матеуса. «Леванте» оба раза смог сравнять счёт — полузащитник Энис Барди реализовал два пенальти.

На сегодняшний день «Леванте» занимает 19-е место в чемпионате Испании, в активе команды шесть очков. «Атлетико» идёт на шестом месте с 19 очками.

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