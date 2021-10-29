Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам дня 28 октября баррель нефти марки Brent подорожал на 0,5%, до $84,47. Покупатели отыграли часть потерь на фоне общего ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной для снижения котировок остаются ожидания возобновления ядерных переговоров Ирана и Евросоюза, а также технические факторы. Чтобы покупателям сохранить бычий тренд, им нужно поднять цену до $85,51.

Сегодня, 29 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,90 за баррель.

Активность трейдеров сейчас будет снижаться из-за приедающегося заседания FOMC (2−3 ноября) и встречи ОПЕК+ (4 ноября). На сегодня ожидается умеренное восстановление цены до $85,80.

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