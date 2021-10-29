Москва, 29 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. По итогам дня 28 октября баррель нефти марки Brent подорожал на 0,5%, до $84,47. Покупатели отыграли часть потерь на фоне общего ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Причиной для снижения котировок остаются ожидания возобновления ядерных переговоров Ирана и Евросоюза, а также технические факторы. Чтобы покупателям сохранить бычий тренд, им нужно поднять цену до $85,51.

Сегодня, 29 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,90 за баррель.

Активность трейдеров сейчас будет снижаться из-за приедающегося заседания FOMC (2−3 ноября) и встречи ОПЕК+ (4 ноября). На сегодня ожидается умеренное восстановление цены до $85,80.

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