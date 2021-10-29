Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM Бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева заключена под стражу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, её обвиняют в получении крупной взятки.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемая получила от предпринимателя взятку в виде помещения в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн рублей, которое оформили на её отца. В ответ она согласовала переоформление договора аренды участка земли в пользу компании взяткодателя.

«В отношении обвиняемой по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», — отметили в управлении.

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