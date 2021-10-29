Якутск, , 08:25 — REGNUM Причиной пожара в Верхневилюйском районе Якутии, в котором погибли два человека и пострадали трое детей, названы нарушения правил эксплуатации электрических устройств. Предварительную причину установили следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Комната после пожара Kaluga.sledcom.ru

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Предварительной причиной смерти женщины и молодого человека, находившихся в квартире, названо отравление угарным газом.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинения вреда несовершеннолетним», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в квартире двухэтажного деревянного дома. Возраст детей от 4 до 9 лет. В Верхневилюйск отправлена бригада из пяти врачей, председатель правительства республики Андрей Тарасенко и исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Лена Афанасьева.