Якутск, 29 октября 2021, 08:25 — REGNUM Причиной пожара в Верхневилюйском районе Якутии, в котором погибли два человека и пострадали трое детей, названы нарушения правил эксплуатации электрических устройств. Предварительную причину установили следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе прокуратуры региона.
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Предварительной причиной смерти женщины и молодого человека, находившихся в квартире, названо отравление угарным газом.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в квартире двухэтажного деревянного дома. Возраст детей от 4 до 9 лет. В Верхневилюйск отправлена бригада из пяти врачей, председатель правительства республики Андрей Тарасенко и исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Лена Афанасьева.