Москва, 29 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. После участия в учениях стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021», которые проходили в Таджикистане, российские штурмовики Су-25 вернулись на аэродром своего базирования в Киргизии. Об этом 29 октября сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Минобороны России Су-25

«Звено самолетов Су-25 перебазировано с аэродрома «Гиссар» на российскую военную базу в Киргизии после завершения совместного учения коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время названных учений боевые самолеты провели отработку поиска и уничтожения объектов условного противника, а также обеспечили огневую воздушную поддержку мотострелковым, танковым подразделениям при выполнении ими учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что масштабные учения с участием пяти соединений ПВО с применением зенитно-ракетных комплексов С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М» прошли в Астраханской области.