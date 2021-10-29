Москва, 29 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. По итогам дня 28 октября рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,62%, до 70,20 руб., фунт/рубль — на 0,27%, до 96,82 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,15%, до 82,05 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Утренняя сессия открылась по доллару небольшим ростом до 70,78 руб., с которой продавцы начали евро продавать, а покупатели фиксировать прибыль по длинным позициям.

Доллар находился под давлением на валютном рынке Форекс с азиатской сессии, поэтому рублю было легко продвигаться к уровню 70 руб. на дорожающей нефти.

На американской сессии падение индекса доллара ускорилось после выхода данных в США. Экономика США замедлила темпы роста. Предварительные данные ВВП США показали, что экономика выросла на 2,0% кв/кв в III квартале против ожиданий роста на 2,7%.

Данные подтверждают падение экономики на фоне роста инфляции, что усиливает опасения стагфляции. Курс доллара снижался до 70,06 руб.

Против евро рубль потерял 0,15%. Рублю пришлось отступить, поскольку единая валюта пользовалась спросом на валютном рынке Форекс.

Пары с евро долго торговались в боковом тренде, поэтому покупатели перешли в наступление на падающем долларе после заседанием ЕЦБ. Пара евро/доллар повышалась до 1,1691, пара евро/рубль — до 82,05 руб.

Сегодня, 29 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,82 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом. Учитывая, что сегодня последний день недели, то для рубля лучшим вариантом будет консолидация в диапазоне 70,00−70,45 руб.

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