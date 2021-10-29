Джакарта, 29 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Северный Сулавеси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что землетрясение произошло в 167 км от Мелонгуана (Северный Сулавеси).

Очаг землетрясения залегал на глубине 169 километров.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.