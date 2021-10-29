Пермь, , 08:10 — REGNUM На приобретение жилья для молодых семей в Перми выделен дополнительно 21 млн рублей. Источником финансирования стал краевой бюджет, сообщает пресс-служба мэрии.

Ключи от дома (сс) mastersenaiper

Дополнительные средства позволят обеспечить жильем еще 68 молодых семей. Планируется, что в 2021 году сертификаты на жилье получат в общей сложности 445 семей. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделено около 200 млн рублей.

Напомним, в регионе действуют две программы, направленные на обеспечение молодых семей жильем. По одной программе выдается сертификат в 35% от средней стоимости жилья с участием средств из федерального, краевого и местного бюджетов; по другой (региональной) — предусмотрено 10% от средней стоимости жилья.

В 2020 году в Пермском крае выдано 617 сертификатов на 35% от стоимости жилья и 1522 сертификата — на 10%.