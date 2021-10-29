Минск, , 08:09 — REGNUM Временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт кислорода установила Белоруссия. Об этом сказано в постановлении правительства, опубликованном 29 октября на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия

Запрещено вывозить кислород и в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К постановлению прилагается перечень товаров, которые запрещено вывозить из Белоруссии, вне зависимости от происхождения товара. В перечь вошли газообразный и жидкий медицинский кислород, а также газообразный и жидкий технический кислород.

Ещё одним постановлением правительства Белоруссии медицинский кислород был включён в список лекарственных средств, цены на которые регулирует минздрав страны. Такое решение было принято после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко, на котором председатель комитета госконтроля Белоруссии Василий Герасимов сообщил о неоправданном завышении цен на медицинский кислород. Белорусский лидер потребовал немедленно принять меры и впредь жёстко пресекать попытки нажиться на жизненно необходимых в период пандемии лекарственных средствах.

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