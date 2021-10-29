Абакан, 29 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Хакасии вынесли приговор 54-летнему жителю Красноярска по обвинению в убийстве, совершённом четверть века назад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняли по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии Материалы дела

По версии следствия, в 1995 году обвиняемый помог знакомому получить в кредит 25 млн неденоминированных рублей, при этом часть денег он обманом присвоил себе. Потерпевший требовал вернуть деньги, в связи с чем отношения между ними окончательно испортились.

Ночью 21 октября подсудимый уговорил жертву поехать вместе в Красноярск. По дороге между ними произошла ссора, в результате которой мужчина решил убить приятеля, для чего попросил остановить автомобиль в районе села Троицкое.

«Находясь на улице, злоумышленник, намереваясь завладеть машиной, принадлежавшей потерпевшему, и не желая возвращать деньги, дважды произвел выстрел из самодельного нарезного огнестрельного оружия ему в голову и шею», — отметили в управлении.

Потерпевший скончался на месте, после чего подсудимый оттащил его тело в кювет, облил бензином и поджёг. Найти убийцу сразу не удалось, его объявили в федеральный розыск. Лишь в 2020 году аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет повторно изучила материалы, после чего подозреваемый был найден и задержан в Красноярске.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить потерпевшей стороне 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.