Уфа, , 08:08 — REGNUM Заместителем главы администрации города Уфы назначен Кирилл Чистяков. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что Чистяков будет курировать территориальное развитие и градостроительную политику Уфы.

Он родился в 1978 году в Москве. Стал выпускником Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина.

Работал инженером-проектировщиком, руководителем проектов, директором по управлению проектами в разных организациях. Был советником по вопросам территориального развития и градостроительной политике в Ассоциации застройщиков Башкирии и советником главы администрации Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председателем государственного комитета Башкирии по молодёжной политике назначена Яна Гайдук.