Приштина, , 08:07 — REGNUM С 28 октября по 12 ноября члены диаспоры Косово смогут принимать участие в голосовании по почте на втором туре местных выборов.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 15,5 тысяч писем с голосами зарубежных избирателей, в ходе первого тура ЦИК одобрил лишь 9,5 тысяч.

Как правило, участие диаспоры в местных выборах заметно менее активно, чем на парламентских выборах, отметили представители неправительственной организации Гермин.

В Косово голосование на втором туре местных выборов пройдет 14 ноября. На нем решится судьба 21 муниципалитетов из 38. В 17 муниципалитетах голосование завершилось 17 октября.

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