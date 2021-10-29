Вашингтон, 29 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Испытания американского гиперзвукового оружия были задержаны менее чем за неделю до саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся в июне в Женеве, для того, чтобы не повышать напряженность в отношениях Вашингтона с Москвой. Об этом 28 октября сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

«Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой», — говорится в материале издания.

Также указывается, что представитель американского военного ведомства уточнил, что Россия со своей стороны также «не делала провокационных действий в преддверии этого саммита».

При этом уточняется, что в Белом доме не согласились с материалом газеты, отметив, что он «не является достоверным», а в Пентагоне не стали официально комментировать. публикацию

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября газета The Guardian написала, что Госдепартамент США прекратит выполнять большинство функций через посольство в Москве, если сторонам не удастся договориться об увеличении количества виз для американских дипломатов.