Кемерово, 29 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. К «Юргинской ТЭЦ», обеспечивающей теплом кемеровский моногород Юрга, был подан иск о несостоятельности. Претензии сразу на 1,3 млрд рублей выставили 84 юрлица. Банкротный иск арбитраж Кемеровской области пока к производству не принял, дата слушания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

Иск подан 22 октября 2021 года. В качестве истцов в базе фигурируют 84 компании-кредитора, в том числе АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» и другие. Сумма претензий составляет 1 312 795 880,05 рубля.

Напомним, в сентябре 2021 года иск на 418 млн рублей ТЭЦ получила и от своего владельца — ООО «Юргинский машиностроительный завод», из которого в 2019 году, после появления у машзавода финансовых проблем, и было выделено новое юрлицо. Дело рассмотрят 3 ноября 2021 года. Но это не единственные претензии завода к своему же активу. Так, например, 27 октября машзавод подал к ТЭЦ иск на 18 072 756,55 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, машзавод является банкротом и еще осенью 2020 года объявил о прекращении хозяйственной деятельности. Тогда же было заявлено о предстоящем увольнении 70% работников.

В ООО «Юргинский машиностроительный завод», которое является единственным владельцем ТЭЦ, 90% доли в собственности компании «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех».

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