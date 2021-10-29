Владивосток, 29 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Приморье уже 630 тыс. человек приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Бланк для переписи

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В регионе открыто 245 стационарных переписных участков. Работают 3377 переписчиков и 561 контролёр. Еженедельно все проходят ПЦР-тестирование на COVID-19. Все переписчики при посещении населения используют средства индивидуальной защиты.

Также помогают в переписи 500 волонтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всероссийской переписи населения на 28 октября приняли участие 64 млн человек.