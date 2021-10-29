Ханой, 29 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Власти Вьетнама выступают за расширение связей между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африканским союзом (АС), заявил вьетнамский президент Нгуен Суан Фук 28 октября в ходе дискуссии в Совете Безопасности ООН.

Michał Józefaciuk Нгуен Суан Фук

По его словам, такие меры будут способствовать укреплению потенциала обеих организаций в предотвращении конфликтов и реагировании на региональные и мировые проблемы. Суан Фук отметил, что Вьетнам продолжит оказывать помощь в развитии сотрудничества АСЕАН и АС.

Президент также сообщил, что вьетнамская сторона хотела бы поскорее получить статус наблюдателя в Африканском союзе. Он напомнил, что Вьетнам и многие страны Африки уже долгое время связаны дружескими отношения и имеют похожую историю борьбы с колониализмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что власти Вьетнама ждут от Перу ратификации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).