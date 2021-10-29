Москва, 29 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на поправки, касающиеся оборота этилового спирта.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Документ вводит реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта и алкоголя.

«Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан», — отметил Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в ноябре вступит в силу закон о контроле за оборотом драгоценных металлов, речь идет о системе ГИИС ДМДК, куда юрлица смогут добровольно вносить сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

С 23 ноября вступит в силу закон о лицензировании сервисного обслуживания вооружений и военной техники.

Также начнут действовать нормы, согласно которым компании и ИП до 30 ноября 2021 года должны передать данные о корпоративных номерах, а сотрудники через Госуслуги должны эти сведения подтвердить.