Скопье, 29 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Агентство по аудио и аудио-визуальным медиа услугам при правительстве Северной Македонии 28 октября предупредило о том, что в полночь 29 октября завершится избирательная кампания.

Цитата из к/ф «Весёлые ребята». Реж. Григорий Александров. 1934. СССР Требуется тишина!

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, затем начнутся дни тишины — 30 октября и 31 октября до 19:00. Представители СМИ продолжат вести репортажи о ходе выборов, однако представители политических партий и других участников выборов уже не смогут выступать с публичными заявлениями.

Согласно избирательному кодексу, нарушением дней тишины является распространение любой информации, фото, ауди и видео, в котором участники выборов прямо или косвенно агитируют избирателей или делают что-то, что влияет на принятие ими решений, данных, раскрывающих личность политиков, вовлеченных в какие-то беспорядки в дни выборов, предвыборные заявления и т.д.

31 октября в Северной Македонии пройдет голосование во втором туре местных выборов. 17 октября прошло голосование на первом туре.