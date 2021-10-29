Чебоксары, 29 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В число кандидатов для участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Китае, вошли два спортсмена из Чувашии. Оба занимаются фристайлом, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве спорта.

Cap.ru Лана Прусакова

В России в список претендентов для участия в XXIV Олимпиаде включены 599 спортсменов. Из них два представителя Чувашии, оба являются воспитанниками Спортивной школы олимпийского резерва № 2: это фристайлисты Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев.

Чувашские спортсмены входят национальную сборную и ежемесячно получают по 30 тыс. рублей стипендии.

Напомним, что зимняя Олимпиада состоится в феврале 2022 года в Китае. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на Играх в Токио медали российской сборной принесли две спортсменки, представляющие Чувашию. В соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова завоевала «серебро». На Параолимпиаде Елена Иванова финишировала второй в беге на 100 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.