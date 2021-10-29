Пермь, , 07:53 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году на оказание помощи в период пандемии было дополнительно направлено 9,5 млрд рублей, в том числе свыше 2 млрд рублей из краевого бюджета. Об этом во время доклада о состоянии здоровья пермяков проинформировала депутатов Заксобрания глава минздрава Анастасия Крутень, сообщает пресс-центр регионального парламента.

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Министр отметила, что в 2020 году особенности оказания медицинской помощи определила пандемия COVID-19. Это повлияло на один из главных показателей — продолжительность жизни. Пришлось перестраивать работу системы здравоохранения. Особое внимание уделили дистанционной записи и работе операторов call-центров.

Крутень констатировала, что по итогам 2020 года показатель смертности в Прикамье увеличился (15,5), однако остается ниже показателя по Приволжскому федеральному округу (15,9). Основными причинами смертности названы заболевания системы кровообращения — 50%, новообразования — 13% и внешние причины смерти — 8%.

По данным краевого минздрава, на 1 января 2020 года в Пермском крае проживало 2,59 млн человек. По сравнению с предыдущим годом зафиксирована убыль населения на 11 540 человек.

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