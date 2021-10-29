29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Запад обсудил в Twitter новость о переименовании Facebook в Meta и ребрендинге компании.

Джейн Спай, , 10:06 — REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг объявил новое название компании — Meta. Изменения не коснутся отдельных платформ, таких как Facebook, Instagram и WhatsАpp, название поменяется лишь у компании. О перенаименовании Цукерберг заявил 28 октября на презентации ребрендинга компании. Метавселенная продолжит развивать социальные сети и расширит работу в сфере виртуальной реальности.

Глава Facebook Марк Цукерберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лишь малая часть комментаторов считает, что ребрендинг действительно поможет компании отмыться от той грязи, которой её поливали на протяжении всего октября.

«Это действительно поможет. Аплодисменты Марку, это хорошая идея», — прокомментировал @whatKatydidnext.

Некоторые пользователи предложили свои варианты расшифровки аббревиатуры «МЕТА».

"МЕТА: Марк избегает настоящей ответственности», — написал @Rick_Horowitz.

Скриншот страницы входа сайта Facebook (сс)Facebook

«Это аббревиатура для масштабной предстоящей этической проблемы», — предложил @bocojodie.

Цукерберг заявил, что новое название компании происходит от греческого слова, которое означает «после» и говорит о том, что всегда можно придумать что-то новое. Некоторые комментаторы придумали аналогии поинтереснее.

«Это метамфетамин! Как в сериале «Во все тяжкие», — написал @max0u_eth.

«От «метаморфоза?» — поинтересовался @Teddy_Indo.

«Может быть, это метафора?» — спросил @MCPC4PADDY.

В комментариях отметили, что новое название полностью подходит тому, чем занимается компания. Они рады, что Цукерберг наконец признал, что сервисы Facebook собирают метаданные.

«Meta равно источник метаданных пользователей. Название само за себя говорит», — считает @acvwoot.

«Они все еще останутся компанией, которая незаконно использует данные. И не важно, метаданные или ещё какие-то», — написал @CourtenayJayne.

Компания Facebook Libyaakhbar.com

Большинство пользователей уверены, что ребрендинг коснется только названия, а нарушения как совершались, так и продолжат совершаться.

«То есть он выкатил новый ковер, чтобы спрятать под ним всю грязь. Замечательно. Правильно. Грандиозное изменение», — недовольно отметил @jes_minn.

«Леопарду пятна не закрасишь», — прокомментировал @Pravda_Mufc.

«Изменение названия не изменит то, что они делают, их род деятельности. Так же, когда школы меняют названия, поведение учеников резко не исправляется, и люди не забывают о проблемах», — отметила @AnnaWes83772244.

«Исключение в том, что ничего не поменялось. Facebook всё ещё Facebook. WhatsApp остался WhatsApp. Instagram остался Instagram. История ни о чём», — написал @IAmCodeNinja.

«Свинья та же, помада другая», — написал @martyeisele.

Комментаторы считают, что попытка избежать последствий не удалась и их негативное отношение к компании уже не поменяется.

«Изменение названия для избежания последствий ничего не меняет», — прокомментировал @robeagleSS.

«Как будто это хоть на каплю что-то изменит в алгоритмах и культуре!» — написал @martinborgars.

«Эта отчаянная попытка восстановить репутацию, скорее всего, станет началом конца Facebook», — предположил @anish1.

Пользователи отметили, что изменение названия такое же бесполезное, как если бы они вместо Facebook сделали Bookface.

«А что следующее? Twitter поменяет название на «Птичку», — поинтересовался @LiennerBankole.

«Если внимательно слушать, можно услышать, как люди по всему миру коллективно закатывают глаза», — прокомментировала @noraa642.

Среди пользователей есть те, кто указал на неоригинальность Цукерберга, потому что в мире уже есть компания с названием Meta.

«Удачи с исками, Facebook/ Meta», — пожелал @CJEdwar89861509.

«Я не знаю, смеяться или плакать, или вообще засудить их. У кого-нибудь есть хороший юрист?» — прокомментировала компания @metaos.

Ряд пользователей отметили, что ребрендингом Цукерберг показал, что он ничего не понял, поэтому всем нужно удалить Facebook, чтобы показать Цукербергу, что он сделал.

Марк Цукерберг facebook.com zuck

«Всем надо удалить свои аккаунты в Facebook. Это единственный способ дать им понять, что они накосячили, и это будет им дорого стоить на рынке. Где настоящая ответственность?» — предложил @DaddysgirlCora.

«То есть их ответ заключается в том, чтобы ещё отдалить нас от реальности. Превосходно!» — отметил @H2_Quest.

Напомним, бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в неправильной расстановке приоритетов. По ее словам, Facebook ставит прибыль превыше безопасности.