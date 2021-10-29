Челябинск, , 07:48 — REGNUM В Челябинской области глава Кумлякского сельского поселения заподозрен в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает областное управление СКР.

Подлог

Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2013—2019 годах он распорядился признать две квартиры, являющиеся федеральной собственностью, бесхозным имуществом и принять их в муниципальную собственность. А затем это жильё было передано двоим его знакомым и те оформили на них право собственности.

Размер ущерба превысил 1,7 млн рублей. Проводится расследование. Обстоятельства совершения преступления выясняются.