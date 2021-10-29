Киев, , 07:47 — REGNUM Правительство Украины одобрило предоставление Молдавии в долг 15 млн кубометров газа, написал 28 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Газ Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Он объяснил, что топливо предоставлено для стабилизации давления в молдавской газотранспортной системе на условиях возврата.

«Согласно решению СНБО и правительства «Оператор ГТС Украины» предоставил экстренную помощь Молдавии в объеме 15 миллионов кубометров (временная ссуда газа) с целью стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», — говорится в сообщении.

Макогон добавил, что подобным образом должны поступать «друзья и партнёры».

Напомним, Молдавия обратилась к Украине одновременно с закупкой по 1 млн кубометров газа в Польше и Нидерландах. Накопив долги перед российским Газпромом, правительство Молдавии вынуждено перекупать газ из «нероссийских источников» по рыночной цене. Ежегодная потребность республики в голубом топливе составляет около 3 млрд кубометров.

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