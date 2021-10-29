Куньмин, Китай, , 07:47 — REGNUM Совокупный объем трансграничных расчетов в юанях в провинции Юньнань на юго-западе Китая достиг примерно 53,6 мллрд юаней (около $8,38 млрд) за первые три квартала этого года, согласно данным местного отделения центрального банка страны, передает 29 октября агентство Синьхуа.

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По данным Центрального филиала Куньминского отделения Народного банка Китая в Куньмине, столице провинции, этот показатель за отчетный период вырос на 17,7% в годовом исчислении.

Из общей суммы трансграничные расчеты в юанях по текущим счетам составили 31,35 млрд юаней, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как расчеты по счетам операций с капиталом достигли почти 22,25 млрд юаней, что на 80,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сокращение трансграничных расчетов в юанях между Юньнанью и странами, граничащими с ней, включая Мьянму, Вьетнам и Таиланд, составило 29,9%, 9% и 5,6% в годовом исчислении, соответственно и было в основном связано с мерами сдерживания COVID-19 в этих странах.

По данным банка, благодаря проектам железнодорожной и дорожной инфраструктуры между Юньнанью и Лаосом, трансграничный расчет в юанях с Лаосом вырос на 136,9% по сравнению с аналогичным периодом.

Юньнань начала осуществлять трансграничное урегулирование в юанях в пилотном режиме с 2010 года. С тех пор сеть охватила 16 городов, округов и 21 пограничный контрольно-пропускной пункт, охватывающий Южную и Юго-Восточную Азию. К концу сентября совокупный бизнес Юньнани по расчетам в юанях со 106 странами и регионами по всему миру достиг 642,19 млрд юаней.