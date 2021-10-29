Веллингтон, , 07:47 — REGNUM Министерство по делам людей с ограниченными возможностями создадут в Новой Зеландии в 2022 году, сообщает пресс-служба новозеландского министерства по проблемам инвалидности.

Новая Зеландия Christoph Strässler

По словам главы ведомства Кармен Сепулони, новое министерство будет заниматься поддержкой и обеспечением людей с ограниченными возможностями. Оно призвано заменить систему из разрозненных ведомств и сосредоточиться на проблемах инвалидов в Новой Зеландии.

«Голос людей с ограниченными возможностями будет учитываться на всех уровнях при принятии решений, от создания и управления министерством до разработки законодательства о доступной среде», — отметила Сепулони.

Уточняется, что новое министерство будет подчиняться министерству социального развития Новой Зеландии. Таким образом, ведомство получит возможность использовать накопленный опыт и уже имеющиеся возможности для работы с инвалидами. Ожидается, что новое министерство начнет свою работу в июле 2022 года.