Канберра, 29 октября 2021, 07:47 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассчитывает на продолжение сотрудничества с Францией и совместную работу двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом канцелярия главы правительства сообщает 29 октября, по итогам первого телефонного разговора лидеров стран после разрыва австралийской стороной контракта на поставку французских субмарин.
Отмечается, что телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном был «откровенным обсуждением двусторонних отношений».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после разрыва австралийской стороной крупнейшего контракта на поставку французских подводных лодок. Макрон в разговоре с Моррисоном заявил, что доверие между двумя странами подорвано односторонними действиями Канберры.
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