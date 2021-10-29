Канберра, , 07:47 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассчитывает на продолжение сотрудничества с Францией и совместную работу двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом канцелярия главы правительства сообщает 29 октября, по итогам первого телефонного разговора лидеров стран после разрыва австралийской стороной контракта на поставку французских субмарин.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

Отмечается, что телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном был «откровенным обсуждением двусторонних отношений».

канцелярия Скотта Моррисона «Премьер воспользовался возможностью проинформировать президента об обязательстве Австралии обеспечить нулевой объём выбросов углерода к 2050 году и заверил его, что с нетерпением ожидает будущего сотрудничества стран на благо общих интересов, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после разрыва австралийской стороной крупнейшего контракта на поставку французских подводных лодок. Макрон в разговоре с Моррисоном заявил, что доверие между двумя странами подорвано односторонними действиями Канберры.

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