Тирана, , 07:48 — REGNUM Группа следователей, ведущих расследование смерти российских туристов в Албании 15 октября, предложила провести следственный эксперимент на месте смерти — возле бассейна в Черрете.

Хлор в газообразном состоянии

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при проведении эксперимента будут присутствовать эксперты Института общественного здравоохранения и судебной медицины. Цель эксперимента — восстановить обстоятельства происшествия и измерить содержание хлора в атмосфере возле бассейна. В 60 тонн воды будет брошен стакан хлора, затем будет проведен нагрев воды по стандартной процедуре.

Четверо российских туристов были найдены сотрудниками албанского отеля без признаков жизни спустя примерно полтора часа отдыха у бассейна.

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