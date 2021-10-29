Ханой, , 07:45 — REGNUM Требование для туристов о прохождении карантина при въезде во Вьетнам будут отменено для ряда регионов страны, 28 октября сообщила газета Vietnam News.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, а также городе Дананг и острове Фукуок. Для освобождения от карантина путешественники должны будут по прибытии в республику предоставить справку или сдать тест на коронавирус с отрицательным результатом. Через шесть дней туристы должны будут повторить процедуру, после которой им разрешат посещение некоторых мест.

Кроме того, при въезде в республику от путешественников потребуют документ о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Введенные вакцины должны быть в списке признанных во Вьетнаме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября во Вьетнаме к пяти годам тюрьмы был приговорен мужчина, нарушивший ограничения по коронавирусу и заразивший SARS-CoV-2 восемь человек.

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