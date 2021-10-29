Пекин, , 07:43 — REGNUM В Пекине началась вакцинация детей COVID-19 в возрасте от 3 до 11 лет, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Жертвоприношение Молоху

Дети, инфицированные COVID-19, могут получить прививку через шесть месяцев после заражения. По состоянию на 27 октября более 20,47 млн человек в Пекине завершили вакцинацию против COVID-19. В общей сложности в городе было проведено 42,5 млн доз вакцины.

На сегодняшний день Пекин сообщил в общей сложности о 25 подтвержденных случаях COVID-19, переданных на местном уровне, и двух местных бессимптомных носителях во время последней вспышки.