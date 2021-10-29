Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске спасатели потушили возгорание в одной из комнат детского стационара клинической больницы. Об этом сообщает управление МЧС.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила 28 октября в 22:57 (мск). По данным ведомства, произошло загорание потолка в комнате для хранения препаратов в детском стационаре Городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного.

Первое подразделение прибыло в 23:02, открытое горение было ликвидировано в 23:17, полностью пожар потушили в 23:42. В управлении отмечают, что повреждён потолок на площади 1 кв. метр.

По данным ведомства, из здания эвакуированы три сотрудника больницы, пострадавших и погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2021 года в Ульяновске при пожаре на одном из заводов эвакуировали 50 человек.

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