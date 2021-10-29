Улан-Удэ, , 07:42 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 62 807.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 145 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 287 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 54 919 человек.