Красноярск, 29 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Мужчина, напавший с ножом на участкового уполномоченного полиции был задержан в городе Красноярске. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Нападение с ножом

По предварительной информации, мужчина напал на участкового, когда тот пришёл к нему в квартиру, чтобы доставить в отдел полиции в связи с подозрением в мошенничестве.

Когда сотрудник полиции зашёл в квартиру подозреваемого, то его сожительница схватила полицейского за руки, а сам мужчина напал на сотрудника с ножом. Участкового удалось выйти на улицу, где его ожидал коллега, который вызвал подкрепление и скорую помощь.

На место инцидента прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал напавших на полицейского граждан. Пострадавший участковый был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время по факту нападения на сотрудника полиции собираются необходимые материалы для дальнейшей передачи в следственные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на полицейского в психиатрической больнице в городе Первоуральске Свердловской области.