Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае не хватает врачей для лечения пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Такое заявление во время доклада депутатам Заксобрания региона сделала глава минздрава региона Анастасия Крутень, сообщает «РифейПермь».

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Отвечая на вопрос о возможности развернуть временный COVID-госпиталь, министр указала на кадровый голод. Она отметила, что проблема заключается не в материальной составляющей, а в дефиците медиков. Укомплектованность медицинскими кадрами составляет выше 70%. Не хватает 900 врачей. По этой причине Пермский край пошёл по пути увеличения числа коек в действующих стационарах — там, где есть необходимые специалисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровом голоде в системе здравоохранения в рамках бюджетного послания депутатам Заксобрания Прикамья говорил и губернатор Дмитрий Махонин.

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