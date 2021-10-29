Лиссабон, 29 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 28 октября прибыла в Португалию.

President-ksgov.net Вьоса Османи и Чагры Сакар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Косово намерена встретиться с португальским коллегой Марселу Ребелу де Соузой, спикером парламента Эдуардо Ферро Родригесом, министром иностранных дел Парламента Аугусту Сантушем Силвой, министром обороны Жоау Гомешем Кравиньу и главой вооруженных сил страной Силвой Рибейро.

Также Османи намерена принять участие в глобальном женском саммите в Лиссабоне, в конференции в Университетском институте Лиссабона ISCTE и провести встречу с представителями бизнеса и косовской диаспоры. Это первый визит главы Косово в Португалия. Отметим, что, в отличие от Испании, Португалия признает независимость Косово с 2008 года.