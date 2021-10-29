Москва, , 07:34 — REGNUM Вакцинаторские пропагандисты ведут информационную войну с львиной частью путинского электората, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Значит какие-то социологи говорят о том, что больше половины населения хочет дискриминации по принципу привитой — не привитой, но меньшая часть населения прививается! Прикольно? Теперь, предложим, что это блестящие социологи, которые никогда не выполняли никакие заказы, предложим, что всегда все делалось бесплатно и что всегда все на высшем уровне объективности, и что на самом деле, предположим, 30−40% против вакцинации. А вы знаете, что это за 30−40%? Это и есть существеннейшая часть вашего электората. Вы к 2024 году хотите это потерять? А кто этого хочет? Те, же, кто дает фейковые цифры, а потом говорят, что люди, которые говорят правду — это они распространяют фейки? А они зачем это хотят?», — заявил Кургинян.

Он отметил, что есть экстазники и дураки, которые хотят выслужиться и отчитаться об исполнении своих задач, а есть умные люди. Причем первых всегда больше, но умные люди, знающие, чего хотят, всегда будут использовать в своих целях экстазников и дураков.

«Они хотят политического кризиса через пару лет. А при этом кризисе в существующих параметрах ситуации количество жертв будет гораздо больше, чем все что происходит в связи с ковидом. Остановитесь», — добавил Кургинян, отметив, что пока еще не поздно остановить безумие и понять, что накручивающие вакцинаторскую истерику пропагандисты работают с точностью до наоборот.

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