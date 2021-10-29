Южно-Сахалинск, , 07:33 — REGNUM На Сахалине утром 29 октября был задержан главврач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин. В его служебном автомобиле были обнаружены черная икра и краснокнижная рыба, написало ИА «Сах.ком».

Черная икра

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Сообщается, что врач ехал на служебном «УАЗ Патриот» из Охи. Автомобиль остановили сотрудники ДПС. При осмотре были обнаружены в багажнике добытые браконьерским способом черная икра и балыки краснокнижных осетра и кижуча.

Как сообщало ИА REGNUM, по территории Приамурья перевозили около 2,5 тонн красной икры. Продукт был без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, поэтому всю партию решено уничтожить.