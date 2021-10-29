Владивосток, , 07:45 — REGNUM По итогам ВЭФ-2021 президент России Владимир Путин дал ряд поручений по повышению доступности жилья на Дальнем Востоке. По расчетам ДОМ. РФ, эти меры позволят за три года улучшить жилищные условия до 85,5 тыс. семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Строительство жилья Government-nnov.ru

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Отмечается, что речь идёт о двух инициативах: выплата на жильё 1 млн рублей дальневосточным семьям при рождении третьего или последующего ребёнка, а также распространение «Дальневосточной ипотеки» на врачей, учителей и воспитателей.

По оценке аналитиков ДОМ. РФ, первой мерой в 2022—2024 годах смогут воспользоваться до 75 тыс. семей, второй — ещё 10,5 тыс.

«Объём прямой государственной поддержки многодетных семей при покупке жилья теперь достигает почти 2,1 млн рублей — около половины стоимости стандартной квартиры в регионе. Эта сумма складывается из 1 млн рублей президентской выплаты, ещё одной выплаты в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита в рамках программы ДОМ. РФ, а также материнского капитала — 639 тыс. рублей на двоих детей. Дополнительно семья может сэкономить на процентах по ипотеке в рамках программы «Дальневосточной ипотеки», оператором которой также является ДОМ.РФ. Ставки по ней — в частности, в Банке ДОМ. РФ — начинаются от 0,1%, что позволяет семьям фактически растянуть выплату оставшейся стоимости квартиры на срок до 20−25 лет без переплаты», — пояснил руководитель Аналитического центра ДОМ. РФ Михаил Гольдберг.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжающийся в РФ рост цен на недвижимость может поставить крест на планах жителей России обзавестись жильём при помощи ипотечного кредита, доступность которого продолжает сокращаться.