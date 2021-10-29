Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновскую область поступил транш в виде 156 тыс. доз вакцины от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вакцинация от гриппа началась в сентябре и продлится по декабрь. По данным на 28 октября, в Ульяновской области вакцинированы от гриппа 287 685 человек. Кроме того, антиковидную вакцинацию прошли 425 963 жителя, из них двумя компонентами привились 323 434 ульяновца.

По сведениям управления Роспотребназдора, всего в регион поставлено 456 290 доз гриппозной вакцины (69,6% от заявки). Отметим, что в Ульяновской области с 18 по 24 октября ОРВИ заболели 15 083 жителей, что на 1,5% меньше, чем было неделей ранее (с 11 по 18 октября).

В качестве мер профилактики в условиях пандемии коронавируса и роста простудных заболеваний медики рекомендуют по возможности не посещать общественные места, минимизировать контакты с людьми, чаще мыть руки, носить маски, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав России подтвердил возможность проведения одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа. Решение о прививке следует принимать после консультации с врачом.

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