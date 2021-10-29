Приштина, Сербия, 29 октября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Работники лотереи Косово намерены провести протест напротив здания правительства Косово в 11:00 (12:00 мск) 29 октября, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Протестующие заявляют, что являются заложниками политических решений с 2019 года, и уверяют, что работники лотереи «находятся в тяжелом экономическом и экзистенциальном положении». Также они требуют от государства, единственного собственника и распорядителя лотереи, обеспечить право работников на труд.

Работники лотереи заявляют, что будут продолжать протесты пока не будет принят закон о лотерее Косово.