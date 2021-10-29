Пермь, , 07:24 — REGNUM В Пермском крае за три с половиной месяца служба санавиации совершила 58 вылетов в разные районы региона. Пришлось экстренно эвакуировать в Пермь 84 пациента. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Вертолёт службы санавиации Http://minzdrav.permkrai.ru

Среди пациентов, которых для оказания срочной медпомощи транспортировали в клиники, расположенные в Перми, — шесть детей. У них были травмы, ожоги и кишечная непроходимость.

В октябре служба санавиации эвакуировала жителей разных городов в основном с сосудистыми катастрофами — с инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.

Напомним, новым подрядчиком для санитарной авиации краевой больницы с 13 июля 2021 года стало АО «Национальная служба санитарной авиации». Используется вертолет, позволяющий транспортировать в салоне сразу нескольких пациентов и сопровождающих их медиков.

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