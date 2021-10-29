Радужный, Югра, , 07:23 — REGNUM В Югре 25-летнего жителя города Радужного осудили за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Интернет

Catapro.ru

По данным следствия, это лицо размещало в одной из социальных сетей публикации, оправдывающие фашизм и отрицающие факты преступлений нацизма, установленные Нюрнбергским трибуналом. Однако спустя некоторое время на эти материалы обратили внимание силовики.

В ходе следствия гражданин заявил, что раскаялся и признал свои ошибки. Суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей.