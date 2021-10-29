Москва, 29 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Роскомнадзор и подведомственный ему «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разрабатывают методику расчёта индекса доступности услуг мобильной связи в России, пишет 29 октября газета «Известия» со ссылкой на представителей службы.

Сотовый телефон

Как пояснил директор ГРЧЦ в сфере связи Андрей Катков, индекс потребуется для объективной оценки и сравнения уровня развития сетей на отдельных территориях.

«Он позволит государству принимать взвешенные управленческие решения для обеспечения населения современными услугами связи и повышения качества жизни», — сказал он.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, отметили, что индекс обеспечит государство информацией, которая необходима для преодоления цифрового неравенства. Он не будет накладывать на операторов связи новых обязательств, точнее определит состояние сетей связи и позволит планировать их развитие. Окончательный вариант методики в Роскомнадзоре планируют разработать при участии операторов.

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