Кишинёв, , 07:22 — REGNUM Помощь в преодолении газового кризиса запросила у Румынии, Германии, Польши и Азербайджана президент Молдавии Майя Санду. Об этом она заявила 28 октября на пресс-конференции.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам молдавского лидера, Кишинев получил заверения от партнеров республики в том, что жителей страны не останутся брошены в сложной ситуации. Кроме того, Санду отметила, что обсуждала вопрос помощи Молдавии в ходе своего визита в Вену, а также в рамках переговоров с чиновниками от ЕС. Она надеется, что республика как можно скорее преодолеет энергетический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия ведет переговоры с Кишиневом о поставках газа в республику, но не собирается делать это во вред молдавской стороне.

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