Сантьяго, , 07:18 — REGNUM Сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции будут требовать у лиц старше 12 лет в Чили при поездках по стране, заявила замглавы чилийского минздрава Паула Даза в эфире телеканала Teletrece.

Сантьяго, Чили (сс) She Paused 4 Thought

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«Как правительство мы внедрим новые меры начиная со следующего понедельника, 1 ноября. Пропуск станет обязательным для всех лиц старше 12 лет», — заявила она.

Даза добавила, что к настоящему времени уже около 69,2% несовершеннолетних в Чили полностью прошли курс вакцинации. Хотя бы первую дозу препарата получили уже 89,65% несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Чили зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 24%. При этом всего с начала пандемии в республике подтвердили более 1,68 млн случаев заражения SARS-CoV-2.