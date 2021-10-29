Ульяновск, 29 октября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжился рост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за 28 октября в регионе официально выявлено 577 носителей SARS-CoV-2. Напомним, что сутками ранее было подтверждён 561 случай заражения, двумя дня ранее — 540 и 515 соответственно.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 370 613 лабораторных исследований на коронавирус.

В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением остаются 22 472 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 93 947 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 82 957 пациента, умерли 2967 жителей.