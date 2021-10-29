Пермь, , 07:10 — REGNUM В Пермском крае промышленное предприятие, исполняя решение суда, начало техническое перевооружение, чтобы обеспечивать нормативную очистку сбрасываемых сточных вод после охлаждения теплообменного оборудования в Воткинское водохранилище на реке Кама. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Река Кама Trevelfoto.ru

Ранее в ходе проверки надзорное ведомство уличило компанию в нарушении природоохранного законодательства и обратилось в суд. Судебная инстанция удовлетворила требования прокурора и обязала предприятие должным образом очищать сбрасываемые стоки.

«В настоящее время в рамках исполнения решения суда ответчик принял меры к техническому перевооружению установки химводоподготовки цехов, стоимость которой составила более 300 млн рублей. Проводятся монтажные работы по подготовке ее в эксплуатацию», — отметили в надзорном ведомстве, добавив, что исполнение судебного решения находится на контроле.

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