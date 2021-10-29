Токио, , 07:04 — REGNUM Последствия извержения подводного вулкана на юге Японии пытаются ликвидировать власти страны, заявил заместитель генсека японского правительства Ёсихико Исодзаки 29 октября на брифинге.

Флаг Японии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Извержение спровоцировало скопление пемзы у берегов префектур Окинава и Кагосима и нарушило рыболовный промысел. Исодзаки отметил, что правительство стремится минимизировать вред от последствий случившегося. Извержение подводного вулкана произошло в августе в районе островов Огасавара на расстоянии 1,2 тысячи км к югу от японской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября на извергающемся вулкане Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма произошел новый разрыв конуса, что вызвало движение еще большого количества лавы.

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