Токио, 29 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Последствия извержения подводного вулкана на юге Японии пытаются ликвидировать власти страны, заявил заместитель генсека японского правительства Ёсихико Исодзаки 29 октября на брифинге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Извержение спровоцировало скопление пемзы у берегов префектур Окинава и Кагосима и нарушило рыболовный промысел. Исодзаки отметил, что правительство стремится минимизировать вред от последствий случившегося. Извержение подводного вулкана произошло в августе в районе островов Огасавара на расстоянии 1,2 тысячи км к югу от японской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября на извергающемся вулкане Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма произошел новый разрыв конуса, что вызвало движение еще большого количества лавы.