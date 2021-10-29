Москва, , 07:02 — REGNUM Новый коронавирус будет мутировать под давлением на него вакцинами, подобно тому, как это делали другие вирусы, тем самым только усиливаясь и наращивая летальность, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Свойством всего живого, включая вирус, который тем не менее находится на границе между живым и неживым в виду отсутствия у него механизма собственного воспроизводства, тем не менее в основном являясь живым, является приспособление, отметил эксперт.

«Кто-то не знает, что такое ветвящийся вирус? Кто-то не знает, что любой вирус приспосабливается? Что это приспособление не означает, что в голове у вируса есть генеральный штаб и что-нибудь еще? Вы хотите, что, отвергнуть законы Дарвина, общие схемы регуляции живого? А что одно известное лицо, которое, так сказать, сотворило вакцину, качество которой я не хочу обсуждать, оно само не знает о том, что подобные ветвления происходят? Оно не знает, с чем связаны мутации? Но ведь само это лицо сообщало о том, что мутации связаны с вакцинацией. И это понимают все! В обычных условиях приспособление происходит по закону снижения смертности и расширения ареала заражения», — заметил политолог.

Он добавил, что это происходит потому, что по законам эволюции выживают те, кто приспосабливается. А приспособление предполагает снижение летальности ради повышения распространяемости, и это есть свойство вида. Но в условиях, когда вирус «поджали», ему приходится мутировать с целью преодоления давления на него, и они будут нарастать, снова мутируя. И понимать этого иначе никто не может, заключил политолог. Именно это происходило с лихорадкой денге на Филиппинах и со всеми вакцинами от гепатита С.

«Опыт стран, где заливают и заливают этими вакцинами ни о чем не говорит? Надо дозаливаться до того, чтобы очень крупная беда превратилась в катастрофу? Это и есть трансформационная технология? А подпевать этому будут якобы антизападники, которые работают в точности в такой же траектории, в которой работает Шваб и Гейтс, главные друзья нынешних вакцинаторов-патриотов?», — добавил Кургинян.

Оговорив, что он не надеется на сиюминутное изменение ситуации в стране с вакцинации в человеческую сторону, Кургинян предложил вакцинаторам задуматься.